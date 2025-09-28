Oroscopo Cancro: settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025

Le previsioni del segno

CANCRO – Amore, dolce amore: finalmente un po’ di passione, ma non di quella che brucia e ti lascia coi cerotti, bensì quella che scalda come una coperta d’inverno davanti al camino acceso (senza bolletta esagerata). Ti stai orientando verso legami solidi, che diano sicurezza.

Se sei già in coppia, potresti cominciare a pensare in grande. Casa insieme? Matrimonio? Un cane che si chiama come il tuo cantante preferito? Insomma, si va verso la costruzione, non più verso il “vediamo come va”. Sei attratto da persone che ti fanno girare la testa e lo stomaco, ma questa volta non solo per l’ansia.

Nel lavoro, sei in un momento d’oro: hai il vento in poppa e pure la barca nuova. Ti basta aprire bocca per ottenere qualcosa: aumenti, attenzioni, persino complimenti sinceri (che di questi tempi valgono più dei bonus fiscali). Gli ultimi contrattempi sono ormai acqua passata, e ora si aprono scenari nuovi, forse persino un cambio di ruolo o nuovi contatti che ti aprono porte come una chiave magica.

Sul piano fisico, lunedì e martedì li vivrai come se fossi dentro a una nuvola: stanco, distratto, con la tentazione di mollare tutto e guardare serie tv senza audio. Ma già da mercoledì torni a carburare e ti rimetti in carreggiata, con umore e energia in ripresa netta.

La tua zona di comfort è grande quanto l’oceano, ma per fortuna adesso ti stai godendo la spiaggia.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: T’accuntintasti d’amuri veru e ora chi vo’ partiri, pigghia ‘u ventu bonu e nun guardari arreri.

