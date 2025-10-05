Oroscopo Cancro: settimana dal 6 al 12 ottobre 2025

Le previsioni del segno

CANCRO – Chi nasce sotto questo segno è emotivo, accogliente, spesso timoroso come un riccio in autunno. Il cuore lo protegge sotto il guscio, ma questa settimana potrebbe anche uscire per vedere se là fuori c’è un po’ di amore vero.

Hai avuto paura d’amare? Beh, chi non ce l’ha. Però tu, caro Cancro, sembri attratto da persone complicate come una bolletta della luce. Fortunatamente, il cielo ti offre la possibilità di ritentare, magari con chi si era perso per strada (o fra le notifiche mai lette).

Sul lavoro, potresti cadere nella trappola del “tutto facile”, ma sotto sotto sai che servono metodo e concretezza. Chi semina bene ora, raccoglie vantaggi duraturi. Hai Giove che ti fa l’occhiolino: non ignorarlo come fai con le chiamate sconosciute.

Per stare bene, ti basta poco: una passeggiata, una distrazione, meno stress. Cioè tutto quello che eviti puntualmente quando ti chiudi nel tuo guscio emotivo.

Stai migliorando, ma sembri uno che aspetta l’amore su una barca senza remi.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Lassa perdiri cu nun ti cerca e abbrazzati cu ti fa ririri puru quannu hai vogghia di chianciri.

