Oroscopo Cancro: settimana dall’11 al 17 marzo 2024

Le previsioni del segno

CANCRO – Il Cancro questa settimana si ritrova in un mare di tensioni amorose, ma non disperate, perché l’amore potrebbe bussare alla porta già dalla prossima settimana. Il consiglio delle stelle è chiaro: tenete per voi le vostre riflessioni amorose e non lasciate che troppi cuochi rovinino il brodo sentimentale.

A lavoro, le cose procedono con decisione, specialmente per chi ha un’attività in proprio, dove si intravedono opportunità e spazi di azione maggiori. Qualche malinconia di troppo? Le stelle consigliano di staccare la spina, specialmente nel weekend, per ricaricare le batterie emotive.

In breve: “L’amore bussa, ma solo se non si è troppo occupati a lamentarsi.” Voto: 6,5. Proverbio in siciliano: “Cu nesci arrinesci” – Chi esce, riesce.



