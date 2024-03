Oroscopo Capricorno: settimana dall’1 al 7 aprile 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Il Capricorno questa settimana sembra stia giocando a un gioco di strategia molto complicato dove il cuore e il portafoglio sono gli scacchi principali. È tempo di prendere decisioni significative, senza rimandare, specialmente in amore dove l’eco di un passato non del tutto superato potrebbe interferire con le nuove narrazioni sentimentali. In amore, c’è sempre quel parente o quella questione economica che spunta fuori come un fungo dopo la pioggia.

A lavoro, si prospettano cambiamenti, forse anche scomodi, ma necessari per la crescita. E sul fronte della salute, il Capricorno deve trovare il modo di ricaricare le batterie, sfruttando al meglio l’energia positiva di Venere.

“Meglio un fantasma del passato che un suocero presente.” “Non è tutto oro ciò che luccica, ma se luccica abbastanza potrebbe distrarre il Capricorno.” Voto: 7. “Geniu fa biddizza” – Il gusto, l’inclinazione fa (la) bellezza.



