Oroscopo Capricorno: settimana dal 15 al 21 gennaio

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Venere sta per entrare nel vostro segno, Capricorni, e questo potrebbe significare che è tempo di dare una chance all’amore, anche se vi sentite un po’ come dei principianti in un gioco di cuori. Nonostante la vostra naturale riservatezza, è importante aprirsi un po’ di più, anche se significa condividere dubbi e problemi solo con poche persone fidate. La fine del mese promette di essere un periodo chiave per i sentimenti, con qualche inevitabile turbolenza emotiva. A livello lavorativo, i premi sono dietro l’angolo, specialmente tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio. Per chi si trova a dover affrontare questioni legali o economiche, è il momento di agire con saggezza e precisione. È un periodo favorevole anche per chi è alla ricerca di nuove opportunità lavorative o vuole cambiare rotta. Sul fronte della salute e del benessere, un consiglio: rallentate il ritmo. È importante ascoltare i segnali del proprio corpo e concedersi momenti di riposo.

Ricordate, anche il Capricorno ha bisogno di una pausa, non si può sempre scalare montagne! Voto: 8/10. “Megghiu pugna all’occhi, chi sgracchi a lu capizzu.“



