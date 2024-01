Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dall’8 al 14 gennaio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e proverbi siciliani vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo settimana dal 15 al 21 gennaio: i segni migliori

1 – Scorpione

Questa settimana ti trovi in una sorta di caccia al tesoro emotiva… VAI AL SEGNO

2 – Acquario

Dopo un periodo turbolento in amore, ora arriva finalmente il momento dell’armistizio… VAI AL SEGNO

3 – Pesci

In questo periodo avete una certezza in amore che ti fa brillare come stelle nel cielo notturno… VAI AL SEGNO

4 – Gemelli

La settimana si apre con prospettive migliori. In amore, le tensioni si affrontano con una rinnovata consapevolezza… VAI AL SEGNO

5 – Vergine

L’oroscopo della settimana prevede un gioco di strategia dove ogni mossa conta… VAI AL SEGNO

6 – Capricorno

Venere sta per entrare nel segno e questo potrebbe significare che è tempo di dare una chance all’amore, anche se ti senti un po’ come un principiante in un gioco di cuori… VAI AL SEGNO

Oroscopo settimana dal 15 al 21 gennaio: i segni peggiori

7 – Leone

In questa settimana sembri essere un gladiatore nell’arena dell’amore, pronto a combattere contro i pesi del passato e ad abbracciare entusiasticamente le nuove idee che sfrecciano nella tua mente… VAI AL SEGNO

8 – Sagittario

Questa settimana, grazie a Venere nel segno, ti senti come se avessi vinto alla lotteria dell’amore… VAI AL SEGNO

9 – Ariete

Nella sfera amorosa questa settimana ti troverai a navigare in un mare di incertezze… VAI AL SEGNO

10 – Bilancia

Questa settimana, potresti sentirti come un diplomatico nella delicata arte delle relazioni… VAI AL SEGNO

11 – Toro

Questa settimana è all’insegna dell'”assestamento” dopo un periodo turbolento… VAI AL SEGNO

12 – Cancro

Questa settimana potrebbe rivelarsi un vero e proprio rollercoaster emotivo… VAI AL SEGNO