Oroscopo Capricorno: settimana dal 18 al 24 marzo 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – I Capricorno sono in quel momento dell’anno in cui possono scegliere se essere il Casanova della situazione o il partner fedele che non sa nemmeno dove si trova il bar più vicino. Venere sembra aver preso la patente per guidarvi verso il successo amoroso, ma attenzione a non trasformare ogni piccola incomprensione in un dramma degno di un’opera teatrale.

Sul lavoro, vi sentite un po’ come il CEO di una start-up innovativa che promette di rivoluzionare il mondo – ma ricordatevi di dare il giusto valore alle persone che vi stanno attorno. E poi, a sorpresa, potreste anche trovarvi qualche soldo in più in tasca, forse il risultato di quella volta che avete deciso di investire in azioni di aziende di cui non sapevate nemmeno pronunciare il nome. A livello di benessere, la voglia di mandare tutto a quel paese potrebbe farsi sentire, ma è solo una nuvoletta passeggera in un cielo altrimenti sereno.

In breve: andate avanti a testa alta, ma non dimenticate di guardare dove mettete i piedi. Voto: 7.5. “Cu si fa pecura, lu lupu si lu magna” – Chi si fa pecora, il lupo se lo mangia.



