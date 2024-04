Oroscopo Capricorno: settimana dal 22 al 28 aprile 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Questa settimana sembra che in famiglia non si faccia altro che discutere di chi ha lasciato il tappo del dentifricio aperto. Per fortuna, a partire dalla seconda metà di aprile, le stelle promettono un miglioramento. Potresti anche trovare qualche appuntamento da segnare in rosso sul calendario, quindi tieni gli occhi aperti.

Sul fronte lavorativo, ti senti come un esploratore in cerca di nuovi orizzonti, magari anche un nuovo posto dove vivere. Considera bene le tue spese, soprattutto se stai pensando a un mutuo. Riguardo la tua salute, cerca di riposarti e di mantenere bassi i livelli di stress.

“Se la vita ti dà limoni, almeno cerca di non finire in bancarotta.”Voto: 6.5/10. (Consiglio delle stelle siciliane: “Cu va drittu, va sanu e va luntanu”)



