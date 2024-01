Oroscopo Capricorno: settimana dal 22 al 28 gennaio

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Oh, Capricorno, questa settimana ti trovi in un ristorante stellato della vita amorosa, dove sei tu lo chef esigente. Vuoi che ogni ingrediente dell’amore sia perfetto, ma ricorda, anche la salsa più raffinata può bruciare! Sei in un momento di introspezione sentimentale, dove ogni ricordo è come un piatto da assaggiare nuovamente. I cuori solitari, invece, potrebbero trovare il loro “piatto speciale”, quindi occhio al menu! Sul lavoro, la tua ambizione si risveglia come un drago da un lungo sonno, pronto a soffiare fuoco su ogni progetto che incontri.

Ma calma, ricorda di indossare il grembiule della prudenza. Per la salute, le stelle ti illuminano con una luce tonificante: è il momento di rinvigorirsi, ma senza trasformarti in un supereroe.

“Un Capricorno in forma è come un treno in corsa: difficile da fermare!” Voto: 8.”Pi canusciri un omu s’havi a manciari ‘na sarma di sali.”



