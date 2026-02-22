 Oroscopo Capricorno: settimana dal 23 febbraio all’1 marzo 2026
Oroscopo Capricorno: settimana dal 23 febbraio all’1 marzo 2026

Le previsioni del segno
CAPRICORNO – Settimana di chiarimenti netti, come piace a te. Hai bisogno di definire confini precisi nelle relazioni: niente più zone grigie, niente mezze parole. Se ci sono stati malintesi, ora puoi affrontarli con maturità e concretezza. Le coppie hanno l’occasione di risolvere tensioni accumulate e consolidare l’intesa, mentre chi è solo può finalmente capire cosa cerca davvero. Eliminare situazioni superflue ti aiuta a fare spazio a un dialogo più autentico. Considerando che a marzo lo scenario cambierà, è meglio affrontare eventuali difficoltà adesso, senza rimandare.

Nel lavoro il tuo obiettivo è chiaro: migliorare la gestione delle responsabilità ed eliminare ciò che non è essenziale. Liberarti di compiti che non ti soddisfano ti permette di concentrarti su attività strategiche e aumentare l’efficienza. È un periodo favorevole per riorganizzare priorità e fare scelte che avranno effetti positivi nel lungo termine. Attenzione però agli avversari. Qualcuno potrebbe tentare di metterti in difficoltà, ma sottovaluta la tua determinazione. Non riuscirà a buttarti giù.

Anche sul piano personale senti il bisogno di alleggerire la mente. Fare ordine, sia emotivo sia materiale, riduce lo stress e migliora la concentrazione. Piccoli cambiamenti nella routine, pause rigeneranti e momenti di relax ti aiutano a mantenere equilibrio.
Sei il manager dello zodiaco, ma ricordati che non tutto si controlla con un foglio Excel.
Voto: 7
Consiglio delle stelle siciliane: Fai chiarezza senza paura e tagghia chiddu ca nun servi cchiù, accussì resti forti e vai avanti senza pesi inutili.
