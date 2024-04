Oroscopo Capricorno: settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Capricorno, sempre il re del castello, specie in amore, dove le nuove storie sbocciano e i vecchi fallimenti si chiudono come un libro letto e riletto. Questa è la tua ascesa verso la stabilità emotiva, e se c’è un momento per fare pulizia, è proprio adesso. Esci, mostra il tuo sorriso, Venere è dalla tua parte!

In lavoro, respingi polemiche come se fossi un eroe in armatura, immune agli attacchi di invidia e alle frecciatine personali. Questo è il tuo momento, maggio ti sorride e ti promette una crescita che nemmeno tu avevi previsto. Ma attenzione, Capricorno, tenere tutto sotto controllo a lungo può essere stancante.

Benessere? Marte ti fa un occhiolino complice, spingendoti a mantenere il controllo senza lasciarti sopraffare. Ricorda, a volte anche i supereroi hanno bisogno di una pausa.

Oroscopo Capricorno: cosa dicono le stelle siciliane

Nessuno è invincibile, ma tu ci vai maledettamente vicino. Voto: 8.5 Frase siciliana: “Cu nesci, arrinesci!”



