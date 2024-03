Oroscopo Capricorno: settimana dal 4 al 10 marzo 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Oh Capricorno, sembra che questa settimana tu sia il protagonista di una commedia romantica, con incontri pittoreschi e flirt improvvisi che sbocciano all’ombra di Mercurio.

Se sei sul punto di rimetterti in gioco dopo una storia finita, ricorda: il passato è passato, ma a volte può valere la pena di dare una seconda chance. Lavorativamente parlando, potresti trovarti a dover navigare tra i capricci di colleghi poco collaborativi, ma ricorda che la tua ambizione è come un superpotere: usala saggiamente! Per quanto riguarda la salute, il consiglio è di prenderti una pausa e trovare il tuo personale elisir di lunga vita, specie durante i weekend.

L’amore e il lavoro vanno di pari passo, ma ricordati di respirare! Voto: 7/10. Proverbio in siciliano: “A paci si fa cu chi voi” (La pace si fa con chi vuole).



