Oroscopo Capricorno: settimana dall’11 al 17 marzo 2024

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Amico Capricorno, questa settimana è come se avessi ricevuto l’invito a una festa a sorpresa… per te stesso. Sul fronte amoroso, sei come un prudente scoiattolo che finalmente decide di fare il grande salto, ma solo dopo aver controllato tre volte il paracadute. Questo è il momento di buttarsi, che si tratti di innamorarsi pazzamente o di discutere sul perché il coperchio del dentifricio è sempre aperto. Per chi già naviga in acque coniugali, potrebbe essere il momento di aggiungere un piccolo marinaio all’equipaggio o di firmare il contratto di “navigazione a lungo termine”.

Sul lavoro, ti trovi di fronte a una rivoluzione che potrebbe o meno coinvolgere l’uso di forconi e torce, ma sicuramente un cambiamento è nell’aria. Ricordati di tenere a bada le tue responsabilità senza cercare di salvare il mondo da solo. Per quanto riguarda il benessere, sembra che tu stia ancora cercando di capire come funziona il telecomando della tua energia interna, ma tranquillo, verso la fine della settimana, troverai il canale giusto.

In sintesi: questa settimana potresti scoprire che la torta a sorpresa era veramente buona. “Rivoluzioni, ma con moderazione.” Voto: 8. “Chi va piano, va sano e va lontano.”



