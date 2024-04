Oroscopo del giorno: martedì 16 aprile 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 16 aprile 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 16 aprile 2024

♈ Ariete

Oggi è il giorno in cui scoprirai che il tuo ascendente in Marte ha deciso di farti uno scherzo: dimenticherai l’ombrello e pioverà a dirotto. Fortuna? Solo se coltivi funghi. Voto: 4/10

Consiglio delle stelle siciliane: Scurdativi l’umbrello? Acchianati e parrati cu’ San Pietru!

♉ Toro

L’universo ha deciso di metterti alla prova: tutti i semafori saranno rossi oggi. Ma ricorda, il rosso è anche il colore della passione; forse è il momento di innamorarsi… della pazienza. Voto: 5/10

Consiglio delle stelle siciliane: Quannu u semaforu è russu, è tempu di pinsari, non di curriri.

♊ Gemelli

Due personalità e zero decisioni prese oggi. È il giorno ideale per rimandare qualsiasi scelta importante a domani… o dopodomani. Voto: 6/10

Consiglio delle stelle siciliane: Cu dui cori nun si va a nudda banna, scegli e camina drittu.

♋ Cancro

Le stelle suggeriscono di evitare qualsiasi interazione umana oggi, specialmente se hanno gli occhi blu. Sembra che Venere in disarmonia potrebbe farti vedere tutto… tranne la realtà. Voto: 3/10

Consiglio delle stelle siciliane: Occhi azzurri? Megghiu taliari in terra!

♌ Leone

Il sole brilla, ma non per te, Leone. È il momento ideale per una maratona di serie TV in solitaria, dato che probabilmente tutti ti eviteranno comunque. Voto: 5/10

Consiglio delle stelle siciliane: Quannu u suli luccica, l’omu si nni futti.

♍ Vergine

Con Mercurio retrogrado, il tuo bisogno di controllo verrà messo alla prova. Suggerimento: lascia che il caos regni sovrano. Potrebbe rivelarsi meno stressante. Voto: 4/10

Consiglio delle stelle siciliane: Lassa perdiri u cuntrollu, oggi è jornu di lettu.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 16 aprile 2024

♎ Bilancia

Una giornata equilibrata… tra disastri. La buona notizia? Non ci saranno sorprese, dato che tutto sarà uniformemente mediocre. Voto: 5/10

Consiglio delle stelle siciliane: Oggi nenti novu sutta u suli, tranquillu.

♏ Scorpione

Oggi evita specchi e riflessioni: potresti non riconoscere la persona dall’altra parte. Le stelle consigliano introspezione, ma forse hanno esagerato. Voto: 4/10

Consiglio delle stelle siciliane: L’acqua cheta è pericolosa, e oggi tu si l’acqua cheta.

♐ Sagittario

Sembra un buon giorno per investire… in un buon libro. Gli astri predicono perdite finanziarie, ma almeno la cultura è un investimento sicuro. Voto: 6/10

Consiglio delle stelle siciliane: Megghiu un libbru sicuru ca centu liri a risicu.

♑ Capricorno

Risparmia le tue energie oggi; non sarà un giorno produttivo. La buona notizia? Nessuno se ne accorgerà. Voto: 5/10

Consiglio delle stelle siciliane: Oggi fa u sordu, u mutu e u cecu.

♒ Acquario

Le stelle ti suggeriscono di cercare nuove amicizie. Probabilmente perché quelle attuali hanno scoperto il tuo segreto: parli durante i film. Voto: 5/10

Consiglio delle stelle siciliane: Cambia amici, ma non troppu spissu.

♓ Pesci

Oggi i pesci nuotano in acque turbolente. Evita decisioni importanti e, se puoi, anche movimenti bruschi. Voto: 4/10

Consiglio delle stelle siciliane: Oggi statti bbuiu, chi c’è tempu.

Classifica di martedì 16 aprile 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Gemelli

2 – Sagittario

3 – Toro

4 – Leone

5 – Bilancia

6 – Capricorno

7 – Acquario

8 – Ariete

9 – Scorpione

10 – Vergine

11 – Cancro

12 – Pesci



SCOPRI L’OROSCOPO, LA CLASSIFICA E I VOTI DI TUTTA LA SETTIMANA: CLICCA QUI