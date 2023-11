Oroscopo della settimana: Bilancia

Settimana dal 20 al 26 novembre: le previsioni del segno

BILANCIA – La Bilancia questa settimana potrebbe sperimentare momenti di gioia inaspettata in amore, grazie alla loro naturale propensione per l’armonia e l’equilibrio. È un momento ideale per esplorare nuove dinamiche nelle relazioni. Nel lavoro, la loro abilità nella negoziazione e diplomazia sarà particolarmente utile, soprattutto in situazioni di tensione. Per mantenere il benessere, attività che promuovono l’equilibrio interiore, come la danza o l’arte, possono essere particolarmente benefiche. Voto: 6/10. Proverbio: “La vita è comu na biddizza, un pò dulci e un pò amara.”



