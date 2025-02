Oroscopo Gemelli: settimana dal 10 al 16 febbraio 2025

Le previsioni del segno

GEMELLI – La noia? Mai sentita nominare! Con Venere che gioca nella tua squadra, l’amore decolla e le nuove conoscenze arrivano a pioggia. Occhio però a non seminare troppo, altrimenti ti ritrovi a gestire un harem senza nemmeno volerlo.

Settimana top anche per le coppie stabili: i piccoli problemi si risolvono e si torna a ridere insieme (forse grazie a un meme ben piazzato). Sul lavoro, se vuoi avanzare, devi chiedere: la fortuna aiuta gli audaci, non gli indecisi! Per la salute, resisti agli sbalzi di temperatura, o finirai con la sciarpa in piena primavera.

“Cu voli fari tutto, alla fini nun fa nenti.”

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: Lanciato a mille, ma occhio a non bruciare tutto!

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI