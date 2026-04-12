Oroscopo Gemelli: settimana dal 13 al 19 aprile 2026

Le previsioni del segno

GEMELLI – La tua mente corre più veloce del solito, ma il problema è che il resto del mondo non riesce a stare al passo. Questa settimana ti senti come se stessi gestendo mille cose contemporaneamente, con la sensazione costante di essere in ritardo su tutto. Il risultato? Distrazione cronica, soprattutto nei rapporti. Non è che non ti interessi, è che proprio non riesci a concentrarti. Se sei in coppia, il rischio è quello di creare incomprensioni semplicemente perché non ascolti davvero. E sì, anche il classico “ti avevo detto questa cosa” potrebbe tornare a perseguitarti. Se sei single, potresti rimandare incontri o decisioni. Non è il momento ideale per investire energie emotive quando la testa è altrove. Sul lavoro, l’inizio della settimana è un piccolo caos organizzato: scadenze, ritardi, impegni che si accavallano. Ti senti sotto pressione e questo aumenta il nervosismo. Le promesse ci sono, anche interessanti, ma per ora restano sospese. Devi avere pazienza, parola che non ami particolarmente. La buona notizia è che questa fase è temporanea, presto vedrai risultati più concreti. Intanto, però, devi gestire meglio le energie. Lo stress si fa sentire e la sensazione di correre tutto il giorno senza mai arrivare davvero da nessuna parte può diventare pesante. Fermarti ogni tanto non è una perdita di tempo, è una strategia di sopravvivenza.

Corri, corri… ma magari ogni tanto fermati e respira.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti sciarriari cu tuttu u munnu picchì si stancu, fermati un mumentu e rimetti a testa a postu ca accussì trovi puru a strata giusta.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI