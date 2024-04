Oroscopo Gemelli: settimana dal 22 al 28 aprile 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – Gemelli, il cielo ti sorride e vuole vederti di nuovo innamorato. È un periodo perfetto per dare una spolverata al tuo cuore e alle tue aspettative amorose. Con questi pianeti, anche i problemi sembrano meno problematici e più simili a piccoli quiz da risolvere durante una pausa caffè.

In campo lavorativo, è tempo di raccogliere informazioni come se fossi un agente segreto. Giugno sarà un mese chiave, quindi preparati e accumula energie come uno scoiattolo con le nocciole. Sul fronte del benessere, ti senti meglio e più disponibile, grazie a un carico di lavoro meno opprimente.

È il momento di brillare, anche senza lucidatura!Voto: 8.5 – “Cu avi lingua va a Roma.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI