Oroscopo Gemelli: settimana dal 23 al 29 marzo 2026

Le previsioni del segno

GEMELLI – Settimana un po’ altalenante, di quelle in cui ti senti come se stessi correndo su un tapis roulant: tanto movimento, ma poca strada percorsa. Le emozioni non mancano, anzi, Venere ti regala anche momenti intensi, ma il problema è il tempo. O meglio, la gestione del tempo. Il lavoro ti assorbe, ti distrae, ti stanca, e alla fine l’amore finisce per passare in secondo piano, creando frustrazione.

Le relazioni chiedono chiarezza, ma soprattutto realismo. Non puoi promettere ciò che non riesci a mantenere, e nemmeno aspettarti che l’altro capisca sempre tutto senza spiegazioni. Se ci sono stati fraintendimenti nelle settimane scorse, ora è il momento di fermarti e rimettere ordine. La calma, anche se non è il tuo forte, sarà la tua migliore alleata.

Nel lavoro, invece, la situazione è più complicata. Rallentamenti, blocchi, imprevisti: sembra che ogni cosa richieda il doppio dello sforzo. Un progetto che pensavi già avviato potrebbe subire uno stop, una risposta che aspettavi tarda ad arrivare, e tutto questo alimenta nervosismo. Mercurio e Marte dissonanti parlano chiaro: sei sotto pressione. Ma attenzione a non reagire in modo impulsivo, perché rischi di peggiorare le cose.

Il vero punto è la gestione mentale: devi alleggerire la testa. Troppi pensieri, troppe preoccupazioni, troppe variabili. Se riesci a concentrarti su ciò che è realmente sotto il tuo controllo, ritroverai lucidità. Anche sul piano pratico, occhio alle spese: potresti essere più distratto del solito.

Fisicamente ed emotivamente, lo stress si fa sentire. Serve equilibrio, e soprattutto serve accettare che non puoi fare tutto contemporaneamente.

Hai mille idee, ma questa settimana il problema è scegliere quale salvare.

Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: Calmati un pocu e pensa a chiddu ca poi fari veramente, senza caricarti di pinseri inutili ca ti stancanu a menti.

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