Oroscopo Gemelli: settimana dal 24 al 30 marzo 2025

GEMELLI – Le relazioni questa settimana vanno gestite come un cocktail shakerato: agitare con cura, ma senza farlo esplodere. Se sei in coppia, evita battaglie con Sagittario e Pesci: già sono difficili di loro, non peggiorare la situazione. Hai un bel cielo, quindi evita di rovinarlo scavando nel passato come un archeologo fuori turno.

A lavoro, ti gira in testa il concetto di “cambiare tutto”. Ma prima di far saltare il banco, aspetta. Soprattutto tra giovedì e venerdì, quando il nervosismo ti trasforma in una versione umana di un modem impazzito. Tieni duro e resta strategico.

Per il tuo benessere, il movimento ti salverà: passeggiate, chiacchiere, e zero drammi. Giovedì e venerdì pesanti, quindi vai di dolcezze e leggerezza.

Una settimana come un sudoku difficile: all’inizio ti confonde, alla fine ti convince.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Parra cu calma, camina ccu passu e non fari pinseri grossi pi cosi picciriddi.

