Gemelli: oroscopo della settimana dal 27 novembre al 3 dicembre

Le previsioni del segno

GEMELLI – In questa settimana, sei come un prestigiatore che cerca di equilibrare la magia e la realtà. In amore, evita di trasformare piccole incomprensioni in grandi battaglie; ricorda, un po’ di pace fa bene al cuore. Sul lavoro, sei come un inventore geniale che cerca di trovare la quadratura del cerchio, ma attenzione a non disperdere le tue energie creative. Per il benessere, cerca di ridurre lo stress, soprattutto nei giorni di martedì e giovedì, che potrebbero essere più intensi. 6.5/10. “Prima di parlari mastica li paroli”.



