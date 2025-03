Oroscopo Gemelli: settimana dal 3 al 9 marzo 2025

Le previsioni del segno

GEMELLI – Sei lunatico più del solito, il che significa che una conversazione con te può passare dal romanticismo al litigio senza preavviso. In amore sei incostante: oggi vuoi certezze, domani sparisci. Cerca di non far impazzire il partner.

Sul lavoro, meglio che non ti fai prendere dalla voglia di rispondere male a chiunque, altrimenti potresti trovarti a cercare un nuovo impiego entro il weekend.

La stanchezza si fa sentire, quindi cerca di rilassarti, magari senza trasformare il relax in una maratona di pettegolezzi.

Voto: 6,5

Consigli delle stelle siciliane: “Ma tu a cu cummanni? Picché pari na bandiera, ogni ventu ti porta a n’autra banna!”

