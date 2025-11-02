Oroscopo Gemelli: settimana dal 3 al 9 novembre 2025

Le previsioni del segno

GEMELLI – La tua settimana è una soap opera con doppio finale. Da un lato chiudi capitoli, dall’altro li riapri con entusiasmo degno di un sequel. Ti piace la novità, ma anche rituffarti nel passato giusto per vedere se l’acqua è ancora calda. E così, tra vecchi amori che rispuntano e nuovi flirt che ti intrigano, ti ritrovi a fare il funambolo tra cuore e curiosità. Ti basta un messaggio per farti cambiare idea, un sorriso per farti dimenticare tutto il resto. In amore, sei un mix di nostalgia e voglia di avventura, e questa settimana la confusione diventa il tuo sport preferito.

Sul lavoro, invece, si apre un periodo interessante. Potresti decidere di cambiare direzione o rivedere qualche collaborazione. È come se il tuo cervello fosse in modalità “ristrutturazione”: demolizioni emotive, ma anche nuove costruzioni luminose. L’unica cosa da evitare è voler fare tutto insieme anche se, ammettiamolo, se non sei multitasking ti senti perso.

A livello mentale, però, sei un po’ sotto pressione. Ti preoccupi troppo per cose che si risolveranno da sole, come sempre. Il segreto? Muoviti, fai sport, libera quella mente che gira a mille come un criceto su caffè doppio.

Sei brillante, contraddittorio e affascinante come una playlist mista tra jazz e techno.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Si troppu testu e cori, ma si nun ti fermi un attimu a pinsari, ti perdi puru tu tra li to stissi pinseri”.

