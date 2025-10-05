Oroscopo Gemelli: settimana dal 6 al 12 ottobre 2025

Le previsioni del segno

GEMELLI – Nascere sotto questo segno è come vivere in un condominio interiore: due anime litigano per ogni decisione, e nessuna paga il condominio. Questa settimana il tuo cuore è un campo minato dove la diplomazia è l’unico scudo possibile, ma tu… hai perso lo scudo.

In amore sembri un gattino arrabbiato: soffia, graffia, ma in fondo vuoi solo una carezza. Il problema è che le provocazioni ti irritano più della sabbia nelle scarpe, e se non stai attento rischi di fare il vuoto attorno a te.

Il vero nemico? Lo stress. E te lo porti dal lavoro direttamente a casa come fosse un souvenir. Però – e qui la svolta – le nuove opportunità sono buone. L’universo ti dice “firma qui”, tu rispondi “aspetta che controllo tre volte”.

Rilassati, che da metà settimana torna l’energia: forse non sufficiente per scalare l’Everest, ma almeno per affrontare le chat di gruppo senza urlare contro il telefono.

Stai vivendo ogni giornata come se fosse un’interrogazione a sorpresa.

Voto: 3,5

Consiglio delle stelle siciliane: Manciati ‘na granita, pigghiatilla calma e non ti scurdari ca nun si sempri tu ca hai ragiuni.

