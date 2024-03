Oroscopo Gemelli: settimana dall’11 al 17 marzo 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – Questa settimana i Gemelli non hanno più pazienza da vendere, soprattutto se qualcuno gioca con i loro sentimenti come se fossero partite di Monopoli. È il momento di concentrarsi su ciò che davvero desiderano, senza lasciarsi distrarre da amori illusori o familiari troppo preoccupati.

A lavoro, è tempo di mettere in ordine le idee e puntare su obiettivi chiari, senza dimenticare di guardare al portafoglio con un occhio critico. Le stelle suggeriscono di agire prima di giugno, specialmente se ci sono contratti da firmare o cause da iniziare. I Gemelli hanno una marcia in più questa settimana, ma attenzione ai piccoli fastidi che potrebbero rovinare il party.

In breve: “Non giocare col fuoco se non vuoi bruciarti i desideri.” Voto: 7. Proverbio in siciliano: “Cu camina drittu, camina sicuru” – Chi cammina dritto, cammina sicuro.



