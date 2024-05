Oroscopo del giorno: domenica 19 maggio 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 19 maggio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 19 maggio 2024

♈ Ariete

Mercurio lascia il vostro segno, portando confusione al lavoro. Ma Marte vi dona energia da vendere, quindi preparatevi a risolvere problemi… o crearne di nuovi! In amore, la gelosia potrebbe farvi perdere la testa. Voto: 6 Consiglio delle stelle siciliane: “Stattev’ accorti ca cu ‘sta genti ci voli pacenza.”

“Oggi megghiu ca vi staiu calmi, ca ‘na parola di troppu vi costa caru.”

♉ Toro

Settimana top! Con Venere e Mercurio nel vostro segno, il lavoro va a gonfie vele e in amore si parla di progetti seri. Tutto sembra andare per il meglio, ma occhio a non montarvi la testa. Voto: 9 Consiglio delle stelle siciliane: “Non arrizzammu u nasu, ca prima o poi ni casca.”

“A fortuna vi sta ‘rridennu, ma un pocu di umiltà nun guasta mai.”

♊ Gemelli

Settimana difficile, vi sentirete stanchi e irritabili. Litigi in famiglia sono all’orizzonte, meglio prendere un po’ d’aria e rilassarsi. Voto: 4 Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti na caminata ‘o mari, e ti passa tuttu.”

“Tanti rotture e pochi risolviri, ma na caminata vi ‘ggiova.”

♋ Cancro

Finalmente un po’ di respiro! Sul lavoro le cose migliorano e in amore ci sono sorprese in arrivo. Mantenete la calma e godetevi i piccoli successi. Voto: 8 Consiglio delle stelle siciliane: “Talia ‘nfacci i cosi cu serenità.”

“Ora ca l’acqua è calma, nautri nuotamu tranquilli.”

♌ Leone

Settimana altalenante. Sul lavoro imprevisti e nervosismo, in amore passione mista a litigi. Mantenete la calma e non fate scelte affrettate. Voto: 5 Consiglio delle stelle siciliane: “Nun fari ‘u leone quannu nun ci voli.”

“Trovati ‘na via di menzu, e nun ti sciarri cu tutti.”

♍ Vergine

Mercurio e Venere vi sostengono, quindi ottime novità sia sul lavoro che in amore. Chi è single dovrebbe farsi avanti. Voto: 8 Consiglio delle stelle siciliane: “Cu ‘a testa dritta e ‘u cori in paci.”

“Stu misi è d’oru pi tia, cogghitilu senza pinseri.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 19 maggio 2024

♎ Bilancia

Settimana di recupero dopo periodi difficili. In amore tranquillità, ma occhio alla gelosia. Sul lavoro iniziate a vedere la luce. Voto: 7 Consiglio delle stelle siciliane: “Unni non ci su picciuli, ca nun ci su pinzeri.”

“A calma torna, ma occhiu ca l’invidia non dormi mai.”

♏ Scorpione

Settimana complicata con Mercurio, Giove e Venere contrari. Problemi al lavoro e in amore, cercate di rilassarvi. Voto: 3 Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti ‘na bbona dormuta e tira drittu.”

“Non è ca tutto è perso, ma riposa ca ti servi.”

♐ Sagittario

Ottima settimana sul lavoro e in amore. Possibili promozioni e incontri speciali per i single. Voto: 9 Consiglio delle stelle siciliane: “A bon tempu curriti, a mal tempu aspettati.”

“Chistu è u mumentu tu, vai avanti e nun ti firmari.”

♑ Capricorno

Nonostante Marte contro, ottima settimana lavorativa. In amore tranquillità, ideale per una gita romantica. Voto: 8 Consiglio delle stelle siciliane: “Non fari u mutulu, parra.”

“Tutti cosi vannu beni, parlaci chiù chiaru.”

♒ Acquario

Settimana difficile con Venere e Mercurio contrari. Discussioni in amore, alcuni metteranno in dubbio la relazione. Voto: 4 Consiglio delle stelle siciliane: “Non fari u testa dura.”

“Tranquillu ca si sistemi, ma nun fari testa.”

♓ Pesci

Settimana positiva sul lavoro grazie a Mercurio. Se avete progetti, questo è il momento per realizzarli. Voto: 7 Consiglio delle stelle siciliane: “Vai avanti, ca c’è luce.”

“Sta semmana è tutta di travagghiu, mettiti ‘nto cumannu.”

Classifica di domenica 19 maggio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Toro

2 – Sagittario

3 – Cancro

4 – Vergine

5 – Capricorno

6 – Bilancia

7 – Ariete

8 – Pesci

9 – Leone

10 – Gemelli

11 – Acquario

12 – Scorpione



