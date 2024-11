Oroscopo del giorno: giovedì 14 novembre 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 14 novembre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 14 novembre 2024

♈ Ariete – 14 novembre 2024

Oggi, caro Ariete, la tua testardaggine raggiungerà nuove vette. Insisterai nel voler aprire quel barattolo impossibile, solo per scoprire che era a vite e non a pressione. Le stelle suggeriscono di usare la testa, non solo le corna.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti sciarriari cu’ ‘u coperchiu, apri ‘u barattolu cu’ ‘a testa.” (Non litigare con il coperchio, apri il barattolo con la testa.)

“Oggi, Ariete, fari megghiu a pinsari prima di agiri, ca sennò finisci cu’ ‘u coperchiu in testa.”

♉ Toro – 14 novembre 2024

La tua proverbiale pazienza sarà messa alla prova quando scoprirai che il tuo ristorante preferito ha cambiato menù. Resisti alla tentazione di protestare e prova qualcosa di nuovo: potresti scoprire che il tofu non è poi così male.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Assaggia prima di criticare, magari ti piaci.”

“Toro, oggi prova a mangiari ‘na cosa nova, ca magari ti piaci e ti scanti.”

♊ Gemelli – 14 novembre 2024

Oggi, la tua doppia personalità ti porterà a discutere con te stesso su quale serie TV iniziare. Spoiler: finirai per guardare entrambe contemporaneamente, confondendo trama e personaggi.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Scegli una cosa e falla bene, sennò ti perdi.”

“Gemelli, oggi decidi chi sei, ca sennò finisci a parlari sulu.”

♋ Cancro – 14 novembre 2024

La tua sensibilità sarà messa alla prova quando il tuo gatto ignorerà le tue coccole. Non prenderla sul personale; forse ha solo trovato un raggio di sole più interessante di te.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti pigghiari tuttu a cori, a voti è megghiu lassari iri.”

“Cancro, oggi nun fari ‘u permalusu, ca ‘u munnu nun gira attornu a tia.”

♌ Leone – 14 novembre 2024

Oggi, il tuo ego sarà così grande che dovrai prenotare due posti al cinema: uno per te e uno per il tuo orgoglio. Ricorda, anche i re della giungla hanno bisogno di umiltà.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Scinni ‘n terra, ca ‘u cielu è già chinu.”

“Leone, oggi abbassa ‘a cresta, ca sennò ti sciddica.”

♍ Vergine – 14 novembre 2024

La tua ossessione per l’ordine ti porterà a riorganizzare la libreria per la quarta volta questa settimana. Le stelle ti consigliano di rilassarti: i libri non scapperanno.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti stancari troppu, ca ‘u disordine è parte da vita.”

“Vergine, oggi lassati ‘na cosa fora postu, ca nun casca ‘u munnu.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 14 novembre 2024

♎ Bilancia – 14 novembre ottobre 2024

Oggi, passerai ore a decidere se indossare la camicia blu o quella verde. Spoiler: alla fine opterai per il nero, perché “sta bene con tutto”.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Decidi prestu, ca ‘u tempu è preziosu.”

“Bilancia, oggi nun fari ‘u lagnusu, scegghi e camina.”

♏ Scorpione – 14 novembre 2024

La tua passione ti porterà a innamorarti follemente… del nuovo modello di smartphone. Ricorda, le relazioni con gli oggetti non sostituiscono quelle umane.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti ‘nnamurari di cosi ca nun ti ricambianu.”

“Scorpione, oggi lassati ‘u telefonu e parra cu’ ‘i cristiani.”

♐ Sagittario – 14 novembre 2024

Oggi, la tua voglia di avventura ti porterà a esplorare… il nuovo supermercato in città. Non è l’Himalaya, ma almeno hanno una buona selezione di formaggi.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Ogni viaggiu è ‘na scuperta, puru si è sutta casa.”

“Sagittario, oggi godi di ‘i picculi avventuri, ca puru chiddi sunnu beddi.”

♑ Capricorno – 14 novembre 2024

La tua dedizione al lavoro ti porterà a rispondere alle email anche durante la pausa pranzo. Le stelle ti consigliano di masticare prima di digitare: il multitasking ha i suoi limiti.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Ogni cosa a so tempu, ca sennò ti strozzi.”

Capricorno, oggi calmati e godi ti ‘u pranzu senza pinsari o travagghiu.

♒ Acquario – 14 novembre 2024

Oggi, la tua voglia di originalità ti porterà a sfoggiare un look eccentrico che solo tu puoi capire. Non ti stupire se qualcuno ti fissa: per il resto del mondo, sei un enigma.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Sii liberu, ma ricorda ca nun tutti capiscinu u stissu linguaggiu.”

“Acquario, oggi va beddu coloratu, ma prepara ‘a spiegari ogni tinta.”

♓ Pesci – 14 novembre 2024

Oggi, la tua tendenza a sognare a occhi aperti ti porterà a immaginarti in un’isola tropicale mentre sei in ufficio. Le stelle ti invitano a tornare alla realtà… almeno finché non stacchi.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Sogna puru, ma ricorda ca i bolletti nun si paganu cu’ i pinzeri.”

“Pesci, oggi torna cu’ i pedi ‘n terra, ca ‘u lettinu di sabbia è sulu na fantasia.

Classifica di giovedì 14 novembre 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Sagittario

2 – Vergine

3 – Toro

4 – Scorpione

5- Acquario

6 – Capricorno

7 – Bilancia

8 – Ariete

9 – Cancro

10 – Leone

11 – Gemelli

12 – Pesci

