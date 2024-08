Oroscopo del giorno: martedì 6 agosto 2024

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 6 agosto 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 6 agosto 2024

♈ Ariete – 6 agosto 2024

Voto: 5/10

Oggi ti senti come un leone in gabbia: il mondo ti sembra troppo piccolo per la tua grandezza. Tuttavia, non hai la chiave della gabbia e il tuo ruggito non spaventa nessuno. I tuoi tentativi di imporre le tue idee sembrano destinati a fallire, ma tranquillo, il pianeta Marte ti promette almeno una pizza gratis stasera.

Consiglio delle stelle siciliane: “Chi trova un amico trova un tesoro… ma chi trova un siciliano trova u piatticeddu bonu.”

“L’Ariete oggi voli cumannari, ma si ritrova a fari i conti cu a so testardaggine. Cerca di calmarti e di nni fari di meno.”

♉ Toro – 6 agosto 2024

Voto: 6/10

La tua pazienza è leggendaria, ma oggi qualcuno riesce a trovarti il nervo scoperto. Le stelle consigliano di contare fino a dieci… mille volte. Sei fortunato, però: l’universo ti riserva un dolce finale, forse una granita al limone che tanto ami.

Consiglio delle stelle siciliane: “A cuscenza è comu a lavastoviglie: prima o poi si ferma, ma lascia sempre un segno.”

“Oggi a pacenzia di lu Toro veni messa a dura prova, ma na bella granita a fine giornata agghiorna tutti i mali.”

♊ Gemelli – 6 agosto 2024

Voto: 7/10

La tua doppia personalità oggi è più evidente che mai. Al mattino sei un raggio di sole, ma la sera ti trasformi in una nuvola minacciosa. Gli altri non sanno come prenderti, ma almeno tu ti diverti a guardare la loro confusione. Prendi il tutto con filosofia e magari concediti una pausa rilassante.

Consiglio delle stelle siciliane: “Chi ha lingua passa u mari… ma chi si ferma alla granita di mandorla si ferma ancora meglio.”

“I Gemelli si sveglianu ca paci e si coricanu ca guerra, ma a ‘n capucciu in più ci risolvi tutti i problemi.”

♋ Cancro – 6 agosto 2024

Voto: 4/10

Il tuo cuore oggi è in subbuglio. La sensibilità ti fa essere più suscettibile del solito e le piccole cose ti feriscono. Un amico proverà a sollevarti il morale, ma finirà per peggiorare le cose con una battuta infelice. Non disperare: un abbraccio caldo e un po’ di musica siciliana potrebbero aiutarti a riprenderti.

Consiglio delle stelle siciliane: “A fimmina siciliana è comu un’onda di lu mari: dolce ma pronta a scassarti si la disturbi.”

“Lu Cancro oggi si senti comu una barca senza remi in un mari agitat, ma un abbracciu caluru pò sempri aiutari.”

♌ Leone – 6 agosto 2024

Voto: 8/10

Oggi la tua energia ruggente ti spinge a conquistare il mondo. Sei al centro dell’attenzione e ti senti come il re della savana. Tutto sembra andare per il verso giusto, tranne quel piccolo dettaglio: hai dimenticato di pagare una bolletta e la posta sta per ricordartelo.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu sapi di sale nun ha bisognu di spieghi, ma di paciamenti.”

“U Leoni si senti in cummannu e oggi vola altu, ma chiovi pacienza per i cosi ca restanu ‘ncapu i spaddi.”

♍ Vergine – 6 agosto 2024

Voto: 9/10

Il tuo spirito organizzativo oggi raggiunge vette inesplorate. Riesci a mettere ordine nel caos della vita quotidiana e a sistemare tutto ciò che avevi lasciato in sospeso. Complimenti! Però ricordati di non stressarti troppo, perché un buon cannolo non si rifiuta mai.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu unn’avi capiddi si mpupazza cu parrucca… ma ccu sti cosi unn’è ca vai luntanu.”

“A Vergine oggi sistema puru l’impossibbili, ma na pausa ccu un cannolu s’ha fari ‘na vuluta.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 6 agosto 2024

♎ Bilancia – 6 agosto 2024

Voto: 6.5/10

Oggi sei indeciso come sempre, ma con una differenza: ti senti più filosofo del solito. Ti trovi a ponderare su questioni esistenziali tra un caffè e l’altro. Alla fine della giornata, non avrai trovato risposte, ma almeno avrai assaggiato del buon caffè. La tua giornata si concluderà con un sorriso.

Consiglio delle stelle siciliane: “A cchiù bedda musica è chidda chi ti sona a curcari la notti.”

“La Bilancia oggi fa na fila di riflessioni ca pari Socrate, ma u caffè bonu li risolvi tutti i dubbi.”

♏ Scorpione – 6 agosto 2024

Voto: 7.5/10

Il tuo magnetismo oggi è irresistibile e riesci a catturare l’attenzione di chiunque. Tuttavia, attento a non esagerare: qualcuno potrebbe sentirsi minacciato dalla tua presenza. La tua determinazione è encomiabile, ma cerca di non calpestare chi ti sta intorno mentre conquisti il mondo.

Consiglio delle stelle siciliane: “L’acqua passa ma li petri arristanu.”

“Oggi lu Scorpione è na calamita viva, ma si voli arrivari ‘n fundo, voli fari attenzione a comu passa.”

♐ Sagittario – 6 agosto 2024

Voto: 5.5/10

Oggi sei in vena di avventure e ti senti pronto a partire per nuovi orizzonti. Tuttavia, qualcosa ti trattiene: forse è il tuo conto in banca che non collabora. Non ti scoraggiare, trova il lato positivo e organizza una gita virtuale o un picnic nel parco. Alla fine, le migliori avventure sono quelle che si creano con la fantasia.

Consiglio delle stelle siciliane: “La vita è comu un risotto: o si cucina bbonu o si futti.”

“U Sagittariu voli viaggiari ma i sordi nun ci su. Vabbè, stuppa un buccacciu di ciciri e parta cu l’immaginazione.”

♑ Capricorno – 6 agosto 2024

Voto: 8.5/10

La tua determinazione oggi è inarrestabile e nulla può ostacolarti. Raggiungi i tuoi obiettivi con tenacia e precisione, come un vero maestro di scacchi. Le stelle ti sorridono, ma attenzione a non diventare troppo rigido: un po’ di flessibilità ti farà solo bene. E non dimenticare di festeggiare i tuoi successi!

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu pigghia assai alla fini si scanta, accussì si godi u giustu.”

“U Capricornu oggi è ‘na machina da guerra, ma ricorda di arripusari e di godirisi ogni vittoria.”

♒ Acquario – 6 agosto 2024

Voto: 7/10

Oggi sei più creativo del solito e le idee ti piovono in testa come grandine. Tuttavia, la tua mente eccentrica potrebbe confondere chi ti sta attorno. Anche se non tutti capiscono il tuo genio, tu vai avanti e sperimenta: una di queste idee potrebbe essere vincente.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu avi fantasia s’inventi la ricetta di l’amuri perfettu.”

“L’Acquario oggi è un vulcanu d’idee, ma attenzione a nun sciarriari troppu chi genti chi nun capisci.”

♓ Pesci – 6 agosto 2024

Voto: 5/10

Oggi ti senti un po’ perso nei tuoi sogni e tendi a confondere la realtà con la fantasia. Le stelle ti consigliano di restare con i piedi per terra, anche se la tentazione di fuggire nella tua bolla è forte. Cerca di concentrarti sulle piccole cose e apprezza il mondo reale, anche se non è perfetto come lo immagini.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu avi fantasia s’inventi la ricetta di l’amuri perfettu.”

“Oggi i Pisci si senti persi tra i sonni e a rialtà, ma si voli si pò truvari u so equilibriu.”

Classifica di giovedì 6 agosto 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Vergine

2 – Capricorno

3 – Leone

4 – Scorpione

5- Gemelli

6 – Acquario

7 – Bilancia

8 – Toro

9 – Sagittario

10 – Ariete

11 – Pesci

12 – Cancro

SCOPRI L’OROSCOPO, LA CLASSIFICA E I VOTI DI TUTTA LA SETTIMANA: CLICCA QUI