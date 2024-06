Oroscopo del giorno: mercoledì 12 giugno 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 12 giugno 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 12 giugno

♈ Ariete

Giornata storta? No, è solo il solito caos. Mercurio ti rende ancora più impulsivo del solito. Le decisioni affrettate sono il tuo pane quotidiano, e oggi non farà eccezione. Preparati a risolvere i problemi che tu stesso hai creato. Voto: 5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Non fari ‘i stizzi, cerca ‘u riposu.” Frase: Oggi è meglio non fare nulla di troppo avventato, riposati e aspetta tempi migliori.

♉ Toro

Oggi ti senti un filosofo dell’ovvio. La tua tendenza alla testardaggine è alle stelle. Marte ti rende determinato, forse troppo. Chiunque osi contraddirti dovrà affrontare le conseguenze. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Ascutari è megghiu chi parlari.” Frase: Meglio ascoltare e osservare, piuttosto che insistere sempre con la propria opinione.

♊ Gemelli

La tua doppia personalità è in grande forma. Venere ti fa sentire particolarmente affascinante, ma non tutti apprezzeranno il tuo incessante chiacchiericcio. Modera l’entusiasmo. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Trasi unu, n’esci n’autru.” Frase: Cerca di non perdere il filo del discorso e tieni a mente i tuoi veri obiettivi.

♋ Cancro

Ti senti emotivamente devastato… come sempre. La Luna influisce sul tuo umore, rendendoti più lunatico del solito. Meglio evitare decisioni importanti oggi. Voto: 4/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Pigghia tuttu cu calma.” Frase: Non prendere tutto troppo a cuore, lascia che le cose fluiscano senza troppa preoccupazione.

♌ Leone

Sei al centro dell’attenzione, ma non per le ragioni che pensi. Il tuo bisogno di essere ammirato potrebbe stancare chi ti circonda. Forse è il caso di fare un passo indietro. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Troppu lustrari, ‘u stissu sciupari.” Frase: Essere sempre al centro può logorarti, ogni tanto fai un passo indietro.

♍ Vergine

Perfettino come al solito, ma oggi non basta. Marte ti spinge a essere ipercritico, anche con te stesso. Lascia un po’ di spazio all’imperfezione. Voto: 5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Lassa corriri, nun c’è bisognu.” Frase: Non essere troppo severo con te stesso, accetta le cose come vengono.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 12 giugno 2024

♎ Bilancia

Equilibrato, ma solo esteriormente. Internamente sei in subbuglio, grazie a Plutone e Giove. Cerca di mantenere la calma e non esagerare con le riflessioni. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Teni l’occhi aperti, ma ‘u cori calmatu.” Frase: Mantieni la guardia alta ma non lasciarti sopraffare dalle emozioni.

♏ Scorpione

Oggi sei più velenoso del solito. Marte ti rende provocatorio e pronto allo scontro. Attento a non ferire chi ti sta vicino. Voto: 4/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti ‘na risata, ca ti passa.” Frase: Una risata può sciogliere la tensione, cerca di prenderla con più leggerezza.

♐ Sagittario

Hai voglia di avventure, ma il tuo zaino è bucato. Mercurio e Giove ti spingono a esplorare nuove strade, ma attento a non perderti. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Caminari e taliari, senza scurdari.” Frase: Esplora con attenzione e non perdere di vista la realtà.

♑ Capricorno

Sei determinato come un mulo. Marte ti dà energia, ma rischi di essere troppo autoritario. Ogni tanto lascia parlare gli altri. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Fai ‘na pausa, ca travagghiari troppu ti stanca.” Frase: Lavora sodo, ma non dimenticare di prenderti delle pause.

♒ Acquario

Originale, ma incomprensibile. Le tue idee innovative sono apprezzate, ma forse non oggi. Cerca di spiegarti meglio. Voto: 5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Parra chiaro, ca nenti si capisci.” Frase: Cerca di comunicare in modo più chiaro, altrimenti rischi di non essere compreso.

♓ Pesci

Sognatore incallito. Nettuno ti fa volare alto, ma occhio a non perderti. Rimani con i piedi per terra almeno per oggi. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun fari fantasie, taliari ‘u presente.” Frase: Non lasciarti trasportare troppo dai sogni, concentrati sul presente.

Classifica di mercoledì 12 giugno 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Bilancia

2 – Capricorno

3 – Gemelli

4 – Sagittario

5 – Toro

6 – Pesci

7 – Leone

8 – Ariete

9 – Vergine

10 – Acquario

11 – Scorpione

12 – Cancro

