Oroscopo Leone: settimana dal 12 al 18 gennaio 2026

Le previsioni del segno

LEONE – Questa settimana ti senti come un re stanco di regnare, ma che non ha alcuna intenzione di scendere dal trono. Nei rapporti personali è tempo di verifiche serie. Se una relazione ha già vissuto momenti complicati, adesso arriva il banco di prova definitivo. La tua pazienza, che di solito è più teatrale che reale, ha una scadenza ben precisa e non hai alcuna voglia di fingere che vada tutto bene quando non è così. Dentro di te stai facendo i conti con ciò che merita davvero energia e ciò che invece è solo un peso emotivo trascinato per abitudine. Se qualcuno vuole restare al tuo fianco, dovrà dimostrarlo con fatti concreti, non con promesse vaghe o atteggiamenti ambigui.

Sul fronte pratico e professionale sei stanco, inutile girarci intorno. Le responsabilità si accumulano, le cose da fare sembrano non finire mai e ogni tanto ti chiedi se ne valga davvero la pena. Eppure, sotto questa coltre di fatica, sai benissimo che stai costruendo qualcosa di importante. Il futuro ti guarda con interesse, anche se per ora preferisce restare dietro le quinte. Questo è il momento giusto per consolidare ciò che hai già avviato, chiudere accordi rimasti in sospeso e sistemare situazioni pratiche che ti rubano serenità. Anche cambiare ambiente, aria o prospettiva può fare miracoli sul tuo umore.

Fisicamente non sei al massimo e lo senti. L’inizio dell’anno ti ha caricato di aspettative, ma il corpo chiede tregua. Le giornate sono intense, gli impegni incalzano e ci sono anche questioni economiche che richiedono attenzione. Il rischio è quello di voler fare tutto subito, dimenticandoti che anche un Leone ha bisogno di fermarsi ogni tanto.

Anche i re, ogni tanto, hanno bisogno di dormire senza la corona.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si continui a stringiri i denti senza mai fermarti, prima o poi ti scurdi puru picchì stai luttannu.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI