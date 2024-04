Oroscopo Leone: settimana dal 15 al 21 aprile 2024

Le previsioni del segno

LEONE – La novità della settimana? Ti sei reso conto che puoi tornare in gioco anche se la squadra aveva dimenticato di metterti in formazione. Situazioni nuove si materializzano quasi per magia, rendendo la vita piacevole e ricca di sorprese. Se eri uscito di scena, preparati a un ritorno spettacolare, come il fenice che risorge dalle proprie ceneri. E se hai due amori in bilico, preparati a fare la tua scelta — sperando di non sbagliare come al solito.

A livello professionale, l’orizzonte si amplia con nuovi soci e collaborazioni promettenti. Per i più giovani, è il momento di spiccare il volo senza paura, anche se questo significa aggiungere qualche chilometro al tachimetro. Ricorda, il weekend migliora tutto, anche lo stress accumulato: evita cibi pesanti e cerca di rilassarti.

“Non stancarti il 10”, mi raccomando, anche se nessuno sa cosa dovrebbe succedere quel giorno. Voto: 8.5. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu nenti nenti si ‘nfilici, cu assai assai si ngrascia” – Chi niente ha, niente teme, chi troppo ha, troppo teme.



