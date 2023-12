Oroscopo Leone: settimana dal 18 al 24 dicembre

Le previsioni del segno

LEONE – Le delusioni passate, ormai più dolci che amare, lasciano spazio a una settimana di chiarimenti sentimentali. Se sei single, è il momento di giocare al gioco dell’amore con le carte scoperte; le emozioni in arrivo potrebbero essere più di un fuoco di paglia. Venere, dopo venerdì, promette di essere il tuo personale Cupido, quindi tieni gli occhi aperti. I vecchi conflitti necessitano di un pizzico di pazienza, come aggiungere sale in una zuppa già saporita. Sul fronte professionale, preparati a prendere decisioni da capo azienda, anche se in realtà sei solo il capo del tuo tavolo da pranzo. La creatività potrebbe latitare come i tuoi calzini preferiti, ma i risultati arriveranno, magari con la stessa lentezza di un modem degli anni ’90.

Questa settimana, il Leone sarà più bilanciato che un contabile alla fine del mese fiscale. In salute, ti sentirai come un atleta olimpico, a meno che non ti sia fatto male cambiando canale con il telecomando. Voto: 7/10. “Vuti di marinaru, duranu quantu la tempesta.”



