Oroscopo Leone: settimana dal 18 al 24 marzo 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Ah, Leone, la tua vita sentimentale ultimamente sembra un’episodio di una telenovela in cui non sai mai se stai venendo lasciato o se stai per ricevere una proposta di matrimonio. La tua indecisione sentimentale è al punto tale che potresti benissimo fare a meno di un cuore e guidarti solo con la testa, ma poi dove sarebbe il divertimento? Nei primi giorni della settimana, preparati a bilanciare i dilemmi del cuore con quelli della mente come un giocoliere con le palle in fiamme.

Sul fronte lavorativo, sembra che qualcuno abbia provato a farti uno sgambetto, ma hai risposto con la grazia di un gatto e ora sei in piedi, più fiero che mai. Nonostante la tua stanchezza, il destino ti sorride, pronto a restituirti tutto ciò che ti è stato tolto, probabilmente con interessi. In termini di benessere, il tuo mantra dovrebbe essere “distanziamento sociale” dalle fonti di stress, e non solo per motivi di salute. Ricorda, la tua impulsività può essere il tuo peggior nemico, quindi prova a dormire di più, magari anche di giorno, se necessario.

Prenditi un caffè, la vita è troppo breve per dormire arrabbiato. Voto: 7.5. “Chiddu è lu riccu chi campa filici.” (Il Ricco è colui che vive felice).



