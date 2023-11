Leone: oroscopo della settimana dal 27 novembre al 3 dicembre

Le previsioni del segno

LEONE – Questa settimana ti senti come un regista di un film d’azione. In amore, potresti essere chiamato a fare scelte difficili; ascolta il tuo cuore e non l’orgoglio. Sul lavoro, la tua energia e il carisma ti aiuteranno a superare ogni sfida, ma usa l’ironia con saggezza. Giovedì si preannuncia come un giorno ideale per risolvere vecchie questioni. 8.5/10. “Cu la prudenza lu munnu si vinci”.



