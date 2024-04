Oroscopo Leone: settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Venere ti sorride ancora per poco, così chi sta ballando tra due amori potrebbe finalmente decidere di sedersi con uno solo a maggio. Non che ti manchino le occasioni per nuovi flirt o conferme amorose; questo weekend potresti trovare o riconfermare il tuo interesse amoroso.

E mentre le relazioni si rafforzano, la tua carriera non è da meno, con Venere che ti incoraggia a fare richieste audaci. Forse c’è un impegno che ti terrà occupato per qualche mese, ma da settembre potrai riflettere su un possibile rinnovo o cambiamento, con alcune vittorie all’orizzonte.

Non lasciare da parte i progetti personali; la tua energia e determinazione sono invidiabili ora. Ma attenzione alla salute, i postumi di qualche vecchio problema fisico si fanno sentire, e con una settimana strana in vista, il benessere non è al massimo. Le stelle promettono però cambiamenti radicali.

Oroscopo Leone: cosa dicono le stelle siciliane

In teoria dovresti riposare, ma chi ha tempo? Voto: 8/10. “Cu ‘n’autru fa l’amuri, cu tia fa sulu l’uri.” (Chi con un altro fa l’amore, con te fa solo ore).



