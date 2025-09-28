Oroscopo Leone: settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025

Le previsioni del segno

LEONE – Ultimamente l’amore per te è stato un po’ come un film d’azione: emozioni forti, colpi di scena e nessuna pausa pubblicitaria. Finalmente però si cominciano a vedere segnali positivi e potresti pure beccarti una sorpresa dolce e inattesa nel weekend, tipo un messaggio carino o qualcuno che finalmente ti guarda senza paura.

Tu che ami stare sempre sul palco delle emozioni, hai passato settimane di montagne russe sentimentali e il cuore ormai si sente più una palla da ping-pong che un organo nobile. Ma se smetti di vivere tutto con la stessa intensità di un reality show, magari riesci a goderti anche un abbraccio senza fare domande.

Sul fronte lavorativo, la parola d’ordine è: strategia.

Non buttarti a capofitto come un leone nella savana, perché mercoledì e giovedì potresti scoprire di aver rincorso un’ombra. Rallenta, osserva e aspetta la preda giusta (cioè un’offerta interessante o un’opportunità che valga davvero). Chi lavora col pubblico avrà belle soddisfazioni, anche se qualcuno ti darà sui nervi con quella faccia da “ti sto giudicando”.

A metà settimana potresti avere il “nervosismo da grande artista incompreso”: ti sentirai attaccato anche dal tostapane. Attenzione a non prendere fischi per fiaschi, perchè in questo periodo la tua intuizione è un po’ confusa: potresti pensare che qualcuno ti ha tradito solo perché ha cambiato tono di voce.

Sì, sei il re della giungla…ma ogni tanto serve anche una tana dove riposarsi.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: T’accapisti cu tuttu e tutti, ma ora statti quietu e unni c’è sintimentu nun fari teatrini.

