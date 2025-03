Oroscopo Leone: settimana dal 3 al 9 marzo 2025

Le previsioni del segno

LEONE – Se sei single, c’è una buona possibilità che l’amore bussi alla porta. Peccato che tu lo stia aspettando dietro una torre di gelosia e diffidenza, armato di domande investigative. Nelle coppie, la tensione tra genitori e figli raggiunge livelli da soap opera sudamericana. Il fine settimana sarà un test di resistenza: la tua pazienza contro le mille provocazioni.

Sul lavoro, è il momento di fermarsi un attimo e capire dove stai andando. Attenzione agli investimenti: più che un affare rischi di comprare un bidone. La casa continua a inghiottire denaro, peggio di un buco nero.

Possibile discussione nel weekend su chi ha lasciato accesa la luce in soggiorno per tutta la notte.

Livello di stress alle stelle. Tra ansie finanziarie e troppe cose da fare, sembri un equilibrista senza rete di sicurezza. Se non tagli qualche impegno inutile, potresti ritrovarti a parlare da solo davanti allo specchio.

Sei forte, ma anche il portafogli ha bisogno di riposare ogni tanto.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Ma unni vai cu tutta ‘sta furia? Prima talìa unni metti i pedi, poi curriri.”

