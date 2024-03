Oroscopo Leone: settimana dal 4 al 10 marzo 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Nel regno del Leone, la crisi amorosa diventa un’epica battaglia con ago e filo, dove “ricucire” diventa l’arte di navigare tra appuntamenti carichi di ansia e una comprensione casalinga che sembra essere andata in vacanza.

Se stai aspettando il ritorno dell’amato, forse è meglio preparare il tè e aspettare che passi la tempesta. Ricorda, potresti essere tu il regista di questa commedia di malintesi, oppure il tuo partner è semplicemente immerso in un dramma personale. A lavoro, il Leone ruggisce con ambizione, ma si scontra con una giungla di opposizioni, rendendo ogni movimento un calcolo strategico. Per ora, meglio fare il leone pigro e osservare dall’ombra, soprattutto quando si tratta di finanze, dove sembra esserci più suspense che in un thriller.

Nel benessere, Marte decide di giocare a ping-pong con il tuo equilibrio, ma tu, nobile felino, sei pronto a saltare oltre ogni ostacolo, dimostrando che la resilienza è il tuo secondo nome.

“Per il Leone, ‘ricucire’ sembra più un hobby che una necessità.” Voto: 6.5/10. “Lu sceccu ca s’avanta nun vali mancu ‘nna lira.” (L’asino che si vanta, non vale neanche una lira).



