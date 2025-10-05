Oroscopo Leone: settimana dal 6 al 12 ottobre 2025

Le previsioni del segno

LEONE – Sei il re della savana zodiacale, hai l’istinto del capo branco ma anche la drammaticità di una telenovela venezuelana. Questa settimana, il tuo cuore potrebbe smettere di urlare “nessuno mi ama” e cominciare a battere un po’ più forte, specie dopo il 13.

Se sei solo, le stelle ti stanno organizzando una specie di “speed date cosmico”, e tra batticuori part-time e flirt nati per gioco, potresti anche trovarti innamorato senza rendertene conto. Chi ha cominciato una storia in bilico ora sente che si può salire in quota e senza bisogno dell’ossigeno.

Sul fronte professionale, il momento è propizio. Hai fame di cambiamento, e vuoi strappare la scrivania e buttare tutto giù dal balcone? Aspetta. Prima sfrutta le giornate iniziali della settimana per i conti e i contatti, poi puoi anche fare lo show, se serve. Hai energia, ambizione e quel tocco di megalomania che ti distingue.

Il problema è che sei stanco. Ma non “un po’ stanco”, proprio sfinito. Tra ansia da prestazione e responsabilità che ti piovono addosso come grandine a Ferragosto, ti viene voglia di fuggire su un’isola deserta… senza Wi-Fi. Però resisti: la fine del mese porta i risultati sperati.

Sembri un supereroe… con l’esaurimento nervoso.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Nun è ca si sempri tu ca havi a fari tuttu, ogni tantu fatti aiutari e nun ti scurda ca mancu u suli gira sulu.

