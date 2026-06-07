Oroscopo Leone: settimana dall’8 al 14 giugno 2026

Le previsioni del segno

LEONE – Preparati perché questa settimana il palcoscenico della tua vita torna lentamente a illuminarsi e, come sempre, tu sei già pronto a occupare il centro della scena. Del resto, sei uno di quei segni che non riescono a vivere in modalità risparmio energetico: hai bisogno di emozioni, entusiasmo, sfide e soprattutto della sensazione di essere coinvolto in ciò che accade. In questi giorni il cuore batte forte e le relazioni diventano il principale terreno di gioco. La monotonia continua a essere il tuo nemico numero uno. Se una storia procede troppo tranquillamente, rischi persino di inventarti un problema pur di riportare un po’ di movimento nella situazione. Ecco perché alcuni battibecchi con il partner potrebbero nascere dal semplice bisogno di sentirti parte attiva della relazione.

Chi ti ama deve comprendere che dietro certe provocazioni non si nasconde il desiderio di litigare, ma la necessità di sentirsi considerato e coinvolto. Allo stesso tempo, però, dovresti imparare a non trasformare ogni divergenza di opinione in una finale olimpica di lotta libera. Le coppie più solide stanno entrando in una fase importante. Alcuni progetti condivisi diventano più concreti e c’è persino chi potrebbe iniziare a parlare seriamente di convivenza, matrimonio o scelte destinate a cambiare il futuro.

Anche sul piano professionale il vento soffia a favore. Hai lavorato molto negli ultimi mesi e finalmente inizi a vedere i primi risultati. Le persone che ti circondano riconoscono il valore delle tue idee e della tua determinazione. Potrebbero arrivare conferme importanti, nuove responsabilità o riconoscimenti capaci di rafforzare ulteriormente la tua posizione. Sei particolarmente efficace quando devi guidare un gruppo o prendere decisioni rapide. Attenzione però a Marte contrario, che continua a renderti più impulsivo del normale. Se qualcosa non va secondo i tuoi piani, conta fino a dieci prima di reagire.

L’energia generale è buona, ma non infinita. Il rischio è quello di sentirti invincibile e ignorare i segnali che il corpo prova a inviarti. Riposo e recupero non sono una perdita di tempo, ma un investimento.

Questa settimana vuoi conquistare il mondo, ma sarebbe già un successo evitare di discutere con chi ti chiede semplicemente come stai.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: Usa la to forza pi custruiri e nun pi cummattiri ogni battaglia. Li megghiu vittorii arrivanu quannu la testa resta cchiù fridda du cori.

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