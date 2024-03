Oroscopo Leone: settimana dall’11 al 17 marzo 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Questa settimana il Leone sembra ballare un tango passionale con Venere, che finora ha giocato all’hard to get, causando scompiglio nelle relazioni. Ma, oh sorpresa, l’amore non è più un campo di battaglia! Per le coppie consolidate, è tempo di sventolare la bandiera bianca e pianificare un futuro insieme, a meno che non abbiate già gettato la spugna – in tal caso, c’è sempre spazio per miglioramenti (e nuovi amori) entro l’estate.

Sul fronte professionale, è come se aveste finalmente trovato le istruzioni per quel mobile IKEA troppo complicato: una nuova direzione è possibile, e le idee brillanti potrebbero presto trasformarsi in realtà tangibili. Ma, cari Leoni, non trasformatevi in acrobati senza rete: il vostro benessere richiede un po’ di cautela.

Non spingetevi oltre i limiti, a meno che non vogliate diventare malabaristi involontari. Voto: 7.5. “Cu è surdu, orbu e taci, campa cent’anni ‘mpaci” – Chi è sordo, cieco e tace, vive cent’anni in pace.



