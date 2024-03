Oroscopo del giorno: sabato 30 marzo 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 30 marzo 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 30 marzo 2024

♈ Ariete

Cari Ariete, oggi siete come un caffè senza zucchero al lunedì mattina: amari ma necessari. Non fate i timidi e mostrate al mondo la vostra energia contagiosa. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun vi scantati, avanti tutta!”

♉ Toro

Toro, siete pronti a dimostrare che la vostra testardaggine può muovere montagne, o almeno i mobili in soggiorno. Fate attenzione a non diventare il prossimo episodio di “Chi l’ha visto?” mentre cercate il telecomando. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: “A pacenzia è la virtù di li forti, ma anchi voi non esagerati!”

♊ Gemelli

Gemelli, la vostra indecisione oggi vi porterà a rimpiangere di non aver scelto la fila giusta al supermercato. Però, a fine giornata, vi sentirete come un detective che ha risolto un caso complicato scegliendo tra pizza o sushi. Voto: 6.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Megghiu tardi chi mai, purchì scegghi bonu.”

♋ Cancro

Cancro, vi sentite come una tartaruga che cerca di spiegare ad un coniglio i vantaggi della lentezza. La vostra pazienza sarà messa alla prova da chi corre troppo. Voto: 5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Chi va pianu, va sanu e va luntanu.”

♌ Leone

Leone, oggi siete come un leone al quale hanno detto che il circo non è più in città. Non preoccupatevi, troverete un nuovo pubblico ad applaudirvi, anche solo per aver scelto il canale giusto in TV. Voto: 7.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu chiudi na porta si n’arri di centu.”

♍ Vergine

Vergine, siete come un software che cerca di aggiornarsi senza connessione internet. Prendetevi il vostro tempo, anche la torta più buona ha bisogno del suo tempo in forno. Voto: 9/10 – il segno più fortunato! Consiglio delle stelle siciliane: “Cu calma e gesso, fazzu u disegnu appresso.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 30 marzo 2024

♎ Bilancia

Bilancia, oggi vi sentirete come un equilibrista con le scarpe sbagliate: tutto è questione di equilibrio, soprattutto quando scegliete da quale lato cadere. Voto: 6/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun abbisugnati a farivi pesari troppu.”

♏ Scorpione

Scorpione, avete la determinazione di un gatto che vuole entrare in una stanza chiusa: trovate sempre un modo. Oggi, però, provate a non graffiare la porta. Voto: 8.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “A voli o a forza, intra ci aviti a trasiri.”

♐ Sagittario

Sagittario, la vostra avventura di oggi sarà come cercare un parcheggio in centro il sabato sera. Non arrendetevi, alla fine troverete il vostro spazio… anche se dovrete camminare un po’. Voto: 7/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu persevera arrinesci.”

♑ Capricorno

Capricorno, siete come un libro di matematica: seri e affidabili, ma con una strana tendenza a far addormentare le persone. Oggi, provate a inserire qualche barzelletta tra i calcoli. Voto: 5.5/10. Consiglio delle stelle siciliane:“Lu megghiu vinu è chiddu ca si bevi cu l’amici.”

♒ Acquario

Acquario, oggi siete come un acquario in cui i pesci hanno deciso di fare il bagno sincronizzato: originali e sorprendenti. Solo ricordatevi di non lasciarvi troppo trasportare dalla corrente. Voto: 8/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Siti comu l’acqua ch’arrifresca e porta novità.”

♓ Pesci

Pesci, siete come una rete da pesca in un giorno di tempesta: pronti a catturare ogni opportunità, pur nel caos. Mantenete la calma, l’acqua tornerà liscia. Voto: 6.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: “Anchi si l’unnata è forti, a calma veni sempri doppu a timpesta.”

Classifica:

1 – Vergine

2 – Scorpione

3 – Toro

4 – Acquario

5 – Leone

6 – Ariete

7 – Sagittario

8 – Gemelli

9 – Pesci

10 – Bilancia

11 – Cancro

12 – Capricorno

