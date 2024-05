Oroscopo del giorno: giovedì 16 maggio 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 16 maggio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 16 maggio 2024

♈ Ariete

Oggi, caro Ariete, ti sentirai come un supereroe senza superpoteri. Ogni volta che cerchi di risolvere un problema, ne saltano fuori altri tre. La tua energia sembra quella di un criceto su una ruota, ma non preoccuparti, domani andrà meglio. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Sutta a luna cchiara, ogni cosa pari chiù ranni. Accura, Ariete!”

“A tia, l’Ariete, ognunu ti pari ca voli pighiariti a calci, ma non ci pinsari troppu, ca domani si nni va.”

♉ Toro

Toro, oggi potresti confondere il tuo saldo bancario con il numero di passi che hai fatto durante la giornata. La tua capacità di mantenere il controllo finanziario sarà messa alla prova, ma hey, almeno non ti sei dimenticato di respirare. Voto: 5. Consiglio delle stelle siciliane: “Si sempri cunsintutu, ma oggi avissitu a stari attenti ‘i cchiù.”

“Oggi è un jornu di chiddi ca ti fa ricurdari di quantu sordi nni perdisti senza sapiri comu.”

♊ Gemelli

Gemelli, oggi potresti scoprire che il multitasking non è il tuo forte. Tentare di fare due cose contemporaneamente potrebbe portarti a combinare disastri. Mantieni la calma e cerca di finire una cosa alla volta. Voto: 6.5. Consiglio delle stelle siciliane: “Unni mangiasti a simenza di la pacenzia?”

“Gemelli, ogni vota ca ci provi a fari du’ cosi ‘nsimmula, ti perdi e ti scurdati di tuttu.”

♋ Cancro

Oggi, caro Cancro, il tuo umore sarà come una montagna russa. Un momento sei felice, e il momento dopo sei sul punto di scoppiare in lacrime. È uno di quei giorni in cui il tuo lato sensibile prende il sopravvento. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Oggi fari megghiu si ti riposi ‘nta ‘na bedda casa tranquilla.”

“Il jornu è longu e pienu di sbalzi, Cancro. Megghiu ti riposi e pensi a chiddu chi ti fa stari beni.”

♌ Leone

Leone, oggi ti senti come se il mondo intero fosse un palcoscenico e tu fossi il protagonista. Peccato che nessuno sembri notarti. Non lasciarti abbattere, il tuo momento di gloria arriverà presto. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti la pigghiari, oggi cchiù cchiù t’arrabbii e cchiù peggiu è.”

“Leone, non ti nni fari si oggi nun ti canuscinu. ‘Na vota c’arriva, sarà ‘na festa.”

♍ Vergine

Oggi la tua ossessione per la perfezione sarà messa alla prova. Scoprirai che non tutto può essere controllato e questo ti farà impazzire. Cerca di rilassarti e accetta che il caos fa parte della vita. Voto: 5.5. Consiglio delle stelle siciliane: “La perfizzioni è sulu ‘na chimera, fatti ‘na risata e ‘ncuminciari d’accapu.”

“Vergine, cchiù provi a sistemari tuttu, cchiù ti rrici all’incontrariu. Pigghiala cu filosofia.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 16 maggio 2024

♎ Bilancia

Bilancia, oggi sentirai un forte bisogno di equilibrio e armonia. Peccato che il caos regni sovrano intorno a te. Non lasciare che le piccole cose ti stressino troppo. Troverai la tua pace interiore. Voto: 6.5. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu la testa pisanti non si pò caminari. Molla un pocu.”

“Bilancia, ‘nto ‘sta cunfusione circari l’equilibriu è comu circari ‘na foglia ‘nta ‘na vampa. Molla e vivi.”

♏ Scorpione

Oggi, Scorpione, la tua determinazione sarà messa alla prova. Troverai ostacoli ovunque guardi, ma il tuo spirito combattivo non ti abbandonerà. Ricorda solo di non mordere più di quanto puoi masticare. Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: “Morsi cu ‘a forza, ma attienti ca ogni tanto ci voli ‘a pazienza.”

“Scorpione, oggi è ‘na battaglia, ma non ti stancari, ca i frutti si vidinu a longu termini.”

♐ Sagittario

Sagittario, oggi sarai pervaso da un irrefrenabile desiderio di avventura. Peccato che le tue responsabilità ti tengano ancorato a terra. Non disperare, troverai il modo di rendere la giornata interessante. Voto: 6.5. Consiglio delle stelle siciliane: “Ogni jornu è ‘na nova avventura, basta ca non ti scordi ‘i doveri.”

“Sagittario, la vogghia di scappari è tanta, ma arricordati ca puru ‘nda ‘na stanza ci po’ essiri l’avventura.”

♑ Capricorno

Capricorno, oggi la tua ambizione potrebbe portarti a esagerare. Vuoi fare tutto e subito, ma rischi di esaurire le tue energie. Prenditi una pausa e pianifica meglio i tuoi obiettivi. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Chiddi ca vanno lenti, vivunu chiù longu. Fatti ‘na passiata.”

“Capricorno, non ti scantuari di nenti, pigghiatilla cchiu calma e non fari passu ch’è troppu longu.”

♒ Acquario

Acquario, oggi sarai travolto da idee creative. Peccato che nessuno sembri capirle. Non ti scoraggiare, continua a esprimerti e troverai chi apprezza la tua originalità. Voto: 7.5. Consiglio delle stelle siciliane: “L’arte non è pi tutti, ma tu non ti fari scuraggiari.”

“Acquario, non tutti ti capiscinu, ma l’importanti è ca tu non perdi la vogghia di pinsari diversu.”

♓ Pesci

Oggi, Pesci, la tua immaginazione sarà al massimo. Ti perderai nei tuoi sogni ad occhi aperti e potresti dimenticare qualche impegno importante. Cerca di rimanere con i piedi per terra, almeno per un po’. Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti scurdari ca puru ‘i sogni avissiru bisogno di ‘na fundazione.”

“Pesci, troppu voli pinzari, ma arricordati di non scurdari la realtà.”

Classifica di giovedì 16 maggio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Acquario

2 – Leone

3 – Scorpione

4 – Gemelli

5 – Bilancia

6 – Sagittario

7 – Ariete

8 – Cancro

9 – Pesci

10 – Capricorno

11 – Vergine

12 – Toro



SCOPRI L’OROSCOPO, LA CLASSIFICA E I VOTI DI TUTTA LA SETTIMANA: CLICCA QUI