Oroscopo del giorno: mercoledì 15 maggio 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 15 maggio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 15 maggio 2024

♈ Ariete

Oggi potresti svegliarti con la sensazione di poter conquistare il mondo, ma presto ti renderai conto che è già troppo tardi per il caffè. Le stelle suggeriscono di evitare discussioni inutili, soprattutto con te stesso davanti allo specchio. Consiglio delle stelle siciliane: “A matina ha l’oru in bocca, ma si nun ti svegli tu, l’oru resta n’ca putia.” ? Voto: 6. “Oggi sarà na jurnata d’attacchi di pigrizia e discussioni cu ‘u specchiu. Megghiu stari tranquillu.”

♉ Toro

I tuoi sforzi per mantenere la calma verranno messi alla prova quando scoprirai che qualcuno ha finito l’ultimo yogurt in frigo. Cerca di non trasformare questa tragedia in un dramma shakespeariano. Consiglio delle stelle siciliane: “Calma e gesso, si nun c’è yogurt, c’è sempre la ricotta.” ? Voto: 5. “Nun fari un dramuni, sarà megghiu accettari chi l’yogurt finisci e arripusari.”

♊ Gemelli

La tua capacità di adattarti a qualsiasi situazione sarà messa alla prova quando ti troverai bloccato in un ascensore con un vicino che ama troppo chiacchierare. Consiglio delle stelle siciliane: “Si parra assai, fingi ca senti ma pensa a lu tuo.” ? Voto: 7. “Oggi sarà ‘na jurnata di chiacchiari, fingi di ascoltare e pensa ai fatti tuoi.”

♋ Cancro

Oggi potresti sentirti particolarmente sentimentale e nostalgico. Magari deciderai di guardare vecchie foto, solo per ricordarti quanto fosse imbarazzante il tuo taglio di capelli negli anni ’90. Consiglio delle stelle siciliane: “Lascia stare i ricordi, pensa al presenti e godi.” ? Voto: 4. “Megghiu vivere l’oggi ca rimpiangiri u passatu. Cancia canali e pensa a stasira.”

♌ Leone

Oggi sarai tentato di fare un grande discorso motivazionale, ma finirai per parlare al tuo gatto che ti guarda con aria di sufficienza. Consiglio delle stelle siciliane: “Si nun ti capisci mancu u gattu, è tempu di stari mutu.” ? Voto: 5. “Oggi t’addurmi a fari discursa ca mancu u gattu ti senti. Megghiu cummu ti riposi.”

♍ Vergine

Ti sforzerai di mantenere tutto in ordine, ma alla fine della giornata realizzerai che il caos è inevitabile, soprattutto quando stai cercando di trovare la tua chiave di casa. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti sciarriari cu lu disordini, pigghialu comu veni.” ? Voto: 6. “Oggi u disordini ti vincia. Fai u possibili e nun ti futtiri assai.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 15 maggio 2024

♎ Bilancia

Oggi potresti cercare di mantenere l’equilibrio in ogni cosa, ma scoprirai che è più facile a dirsi che a farsi, specialmente quando cammini su tacchi alti. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu li tacchi è sempri ‘na lotta, megghiu cunsiderari ‘u pianu terra.” ? Voto: 7. “Oggi ‘u bilanciu sarà diffìcili, specialmenti sui tacchi. Arrinisciti a camminari drittu.”

♏ Scorpione

La tua determinazione oggi sarà messa alla prova da un contrattempo inatteso, come una gomma bucata o una macchina del caffè rotta. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti fari abbuttari, ogni difficoltà è un’opportunità pi ristari a casa.” ? Voto: 6. “Oggi sarà di sfide e di caffè mancanti. Pigghiala comu veni.”

♐ Sagittario

Il desiderio di avventura ti porterà a prendere una strada diversa per andare al lavoro, solo per scoprire che ti sei perso in un quartiere sconosciuto. Consiglio delle stelle siciliane: “Si ti perdi, segui l’oduri di caffè e aranci.” ? Voto: 8. “Oggi sarà ‘na jurnata di sbandamenti. Segui l’istintu e trova u tò caminu.”

♑ Capricorno

Oggi sarai più determinato che mai a raggiungere i tuoi obiettivi, ma ricordati di fare una pausa ogni tanto, soprattutto per mangiare qualcosa che non siano solo snack. Consiglio delle stelle siciliane: “Lu successu è bonu, ma na pasta ‘ncaciata è megghiu.” ? Voto: 7. “Oggi lavora ma nun ti scurdari di mangiari beni. A pignata t’aspitta.”

♒ Acquario

La tua creatività sarà al massimo oggi, ma assicurati che le tue idee non siano troppo avanti per il tuo tempo. Consiglio delle stelle siciliane: “Innovari è bonu, ma senza scurdari la tradizioni.” ? Voto: 8. “Oggi sarà di grandi idee. Ma pigghia tempo pi spiegari a chiddi ca nun capiscinu.”

♓ Pesci

Oggi potresti sentirti un po’ confuso e smarrito, come se stessi nuotando in un mare di pensieri. Consiglio delle stelle siciliane: “Si ti perdi tra li pinsieri, fermati e riposa.” ? Voto: 5. “Oggi è un giru di menti e pinsamenti. Fermati e pigghia fiatu.”

Classifica di mercoledì 15 maggio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Sagittario

2 – Acquario

3 – Gemelli

4 – Bilancia

5 – Capricorno

6 – Ariete

7 – Vergine

8 – Scorpione

9 – Toro

10 – Leone

11 – Pesci

12 – Cancro



