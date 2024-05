Oroscopo Pesci: settimana dal 13 al 19 maggio 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Amore in primo piano per i Pesci, specialmente per chi è in cerca. La settimana è propizia per i sentimenti, ma attenzione a non lasciarsi sopraffare da malinconie o gelosie.

Sul lavoro, sarebbe saggio chiudere accordi importanti entro il 23. Questo è un momento chiave per cercare nuove opportunità, ma solo con le dovute garanzie.

Per quanto riguarda il benessere, meglio approfittare di questo periodo per risolvere eventuali problemi, perché alla fine del mese le cose potrebbero diventare più concitate.

Voto: 6.5. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun lassari chi lu cori s’attrista, pigghia chiddu chi la vita ti scrivi.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI