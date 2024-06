Oroscopo del giorno: giovedì 6 giugno 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 6 giugno 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 6 giugno

♈ Ariete

Oggi, la Luna in Capricorno ti mette i bastoni tra le ruote. I progetti a lungo termine sembrano arenarsi e la tua energia è in calo. Sul lavoro, affronta le difficoltà con fiducia e non lasciarti scoraggiare dalle contrarietà. In amore, evita discussioni inutili. Voto: 5 Consiglio delle stelle siciliane: “Pigghia ‘na boccata d’aria e nun ti fari scunvinciri.” Oggi è meglio prendere una pausa e non scoraggiarti troppo.

♉ Toro

Giornata interessante grazie alla compagnia della Luna in trigono con Urano, che ravviva il tuo spirito. Aspettati miglioramenti netti, sia sul lavoro che nelle relazioni personali. Voto: 8 Consiglio delle stelle siciliane: “Circundati di bravi amici e campagni boni.” Circondati di persone positive e tutto andrà per il meglio.

♊ Gemelli

Un pensiero improvviso potrebbe mettere in crisi la tua concretezza, ma la logica alla fine prevale. È il momento di essere meno riservati e più aperti. Voto: 6 Consiglio delle stelle siciliane: “Nun cummatti contra a to testa, fatti guidari da chiddu ca senti.” Lasciati guidare dai tuoi sentimenti senza farti troppi problemi.

♋ Cancro

La Luna in Capricorno ti mette di fronte alla realtà, facendoti abbassare l’entusiasmo. È il momento di costruire una reputazione professionale stabile. Voto: 5 Consiglio delle stelle siciliane: “Aggiusta i to cosi cu pacienza e curaggiu.” Affronta le sfide con pazienza e coraggio.

♌ Leone

Giornata tranquilla, ideale per riflessioni e meditazioni. Puoi trovare gratificazioni anche in piccole cose. Voto: 7 Consiglio delle stelle siciliane: “Ogni tantu riposati e pensa a chiddu ca ti fa stari bonu.” Rilassati e concediti del tempo per te stesso.

♍ Vergine

Sei un vulcano di energie grazie a Marte e Urano. Approfitta di questo slancio per fare passi avanti sul lavoro e nella vita personale. Voto: 9 Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti travolgiri da chiddu ca ti piace e mettici lu cori.” Segui le tue passioni e metti il cuore in ciò che fai.

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 6 giugno 2024

♎ Bilancia

La Luna in Cancro crea confusione. Sul lavoro, evita di prendere decisioni affrettate e sii prudente. Voto: 6 Consiglio delle stelle siciliane: “Pausa e rifletti prima di pigghiari decisioni.” Prenditi il tempo per riflettere prima di agire.

♏ Scorpione

Ottimo inizio di settimana, con la Luna che ti spinge verso la realizzazione dei tuoi sogni. Sei determinato e pronto a superare ogni ostacolo. Voto: 8 Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti fermari davanti a nenti, continua avanti.” Non farti fermare da nulla e vai avanti.

♐ Sagittario

Periodo delicato, con l’umore altalenante. Non fare drammi e cerca di rimetterti in carreggiata subito. Voto: 5 Consiglio delle stelle siciliane: “Pighiti ‘na pausa e nun ti scunvinciri.” Prenditi una pausa e non scoraggiarti.

♑ Capricorno

La tua intraprendenza oggi è alle stelle. Affronta gli ostacoli con la tua solita sicurezza, ma evita di esagerare. Voto: 7 Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti valiri, ma senza esagerari.” Mostra il tuo valore senza strafare.

♒ Acquario

Giornata senza scosse, ma con molte cose da pianificare. È il momento ideale per organizzare sia il lavoro che le questioni affettive. Voto: 6 Consiglio delle stelle siciliane: “Pensa bene a chiddu ca voi fari e organizza tuttu.” Pensa bene a ciò che vuoi fare e organizza tutto con cura.

♓ Pesci

Giornata positiva, grazie alla Luna in Capricorno e ai pianeti che brindano con te. Sei proiettato verso il futuro e capace di conciliare gli opposti. Voto: 8 Consiglio delle stelle siciliane: “Sutta a Luna chiara, tutti i cosi parinu megghiu.” Sotto la Luna chiara, tutto sembra migliore.

Classifica di giovedì 6 giugno 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Vergine

2 – Toro

3 – Scorpione

4 – Pesci

5 – Leone

6 – Capricorno

7 – Gemelli

8 – Bilancia

9 – Acquario

10 – Ariete

11 – Cancro

12 – Sagittario

SCOPRI L’OROSCOPO, LA CLASSIFICA E I VOTI DI TUTTA LA SETTIMANA: CLICCA QUI