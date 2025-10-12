Oroscopo Pesci: settimana dal 13 al 19 ottobre 2025

Le previsioni del segno

PESCI – Dolcissimi, emotivamente spugnosi, empatici fino all’esaurimento: siete come un cuore con le gambe. Peccato che ultimamente vi svegliate già stanchi e, a forza di trascinarvi dietro i problemi di tutti, vi siete dimenticati pure com’è fatto il vostro.

In amore, siete un po’ troppo sulla difensiva. Il lavoro vi assorbe e spesso scaricate la tensione sul partner, che inizia a guardarvi come si guarda una pentola a pressione pronta a esplodere. Se siete in coppia, evitate discussioni giovedì e venerdì, perché rischiate di trasformare una sciocchezza in una crisi diplomatica internazionale. Se siete single, non prendetevela se qualcuno vi chiede solo un caffè e non l’anima: rilassatevi.

Nel lavoro, il cielo è a vostro favore: contatti, nuove opportunità, crescita… tutto arriva. Ma siete così ansiosi di fare bene che vi auto-sabotate: pretendete troppo da voi stessi e vi mettete sotto pressione anche se il capo vi ha solo detto “bravo”.

Il fisico non regge questo ritmo: anche se fate le stesse cose di sempre, siete più affaticati del solito. Non è colpa del destino, è che siete carichi di troppa roba emotiva. Se potete, tra sabato e domenica, sparite dal radar e rigeneratevi.

Sei stanco come se avessi corso una maratona, ma eri solo in fila alle Poste.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun poi salvà tutti, e mancu ti spetta. Pensa puru a tia, ca ti scoddi di viviri pi stari sempri a capiri l’autri.

