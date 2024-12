Oroscopo Pesci: settimana dal 16 al 22 dicembre 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Ah, i Pesci, eterni sognatori con la testa tra le nuvole. Hai voglia di coccole e magari di qualche flirt occasionale: vai, vivi la tua commedia romantica!

Ma non farti ingannare dalle emozioni passeggere: a volte un amore nato per gioco può diventare il tuo centro di gravità permanente.

Sul lavoro, la confusione regna sovrana: sembri una bussola impazzita. Le giornate peggiori saranno nel weekend, ma da gennaio tornerai a navigare in acque tranquille. Per il benessere, il consiglio è: meno stress e meno discussioni familiari, altrimenti finisci per somatizzare ogni lite.

Sei un romantico caotico, ma con un cuore grande.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Chiudi l’occhi, pesca lu megghiu, e tira avanti!”

