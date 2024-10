Oroscopo Pesci: settimana dal 21 al 27 ottobre 2024

PESCI – Ecco, ti trovi in una di quelle situazioni che definire “ingarbugliata” è riduttivo. L’amore sembra un campo minato, e se sei ancora single, meglio non infilarsi in storie poco chiare o nascoste. Venere ti chiede trasparenza e sincerità, quindi smetti di cercare risposte dove non ce ne sono.

Cerca di uscire dai soliti schemi e prova a guardare le cose da una prospettiva diversa. Sul lavoro, invece, è una fase di recupero. Se ci sono stati problemi in passato, ora è il momento giusto per riorganizzarsi e sistemare i piani futuri.

Giove non è molto amichevole, quindi preparati a qualche imprevisto che richiederà un po’ di diplomazia. Per quanto riguarda il benessere, c’è tanta voglia di fare ma altrettanta pressione. Il consiglio? Evita i conflitti e cerca di non stressarti troppo, soprattutto nel weekend.

Voto: 5.5

Le cose migliorano solo se smetti di complicarle!

Consiglio delle stelle siciliane: “Ma chi fa? Si te ‘mbrogghia tuttu! Trasi ‘n acqua frisca e pigghiatilla cchiù calma.”

