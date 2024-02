Oroscopo Pesci: settimana dal 26 febbraio al 3 marzo 2024

Le previsioni del segno

PESCI – I Pesci questa settimana nuotano in acque sentimentali relativamente tranquille, con l’opportunità di riallacciare vecchie relazioni o di iniziarne di nuove, magari con qualcuno che sa realmente apprezzare la loro collezione di conchiglie.

Sul lavoro, è un periodo favorevole per valutare nuove collaborazioni o per cercare di convincere il capo che l’ufficio ha disperatamente bisogno di una macchina del caffè migliore. Per quanto riguarda il benessere, i Pesci dovrebbero cercare di risparmiare energie, magari evitando di iscriversi all’ultimo minuto a maratone che non avevano intenzione di correre.

I Pesci, sempre pronti a saltare in una nuova avventura, purché ci sia acqua. Voto: 9/10. Proverbio siciliano: “Aqua in cacazzu e ventu a campani, travagghiu persu e dinari ‘n vani.” – Acqua nel vaso e vento alle campane, lavoro perso e denaro al vento.



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI